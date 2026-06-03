. Questa sera, mercoledì 3 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la sesta puntata di Mare fuori 6, la sesta stagione della serie televisiva composta da dodici episodi (divisi in sei puntate) diretta da Beniamino Catena e Francesca Amitrano con Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Vincenzo Ferrera, Giovanna Sannino, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo, Antonia Truppo e Virginia Bocelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nel primo episodio della serata, anche se Tommaso afferma di aver fatto cadere il bicchiere di caffè che Simone teneva in mano per sbaglio, negando che sapesse del fatto che era avvelenato, Simone non gli crede e non ha dubbi che Tommaso gli abbia volutamente salvato la vita, e per questo gli è riconoscente. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Mare fuori 6: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mare Fuori 6, anticipazioni e interviste al cast tra conferme e new entry

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mare fuori 6: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Leggi anche: Mare fuori 6: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Temi più discussi: Mare Fuori 6 finisce stasera: trame e personaggi di L’inganno e Il prezzo del tradimento; Mare Fuori 6 stasera su Rai 2: anticipazioni delle trame del 27 maggio; Mare Fuori 6, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni; I 10 film e serie tv assolutamente da vedere su Netflix a giugno.

#Europa e #migranti. Centri di rimpatrio fuori dall’Ue, ampi poteri di perquisizione e tempi di detenzione prolungati fino a un massimo di due anni e mezzo per chi non ha diritto a restare, comprese le famiglie con bambini. x.com

Netflix, le novità di Giugno 2026: sbarcano Mare Fuori 6 e il Ritorno de I Cesaroni! Il calendario completoNetflix infiamma giugno 2026: nel catalogo arrivano la sesta stagione di Mare Fuori e l'atteso ritorno de I Cesaroni. Ecco tutte le uscite mese. mondotv24.it

Mare Fuori 6, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioniDopo l'addio di Rosa Ricci e l'arrivo di un nuovo direttore, sono molte le dinamiche che si svilupperanno nei due episodi conclusivi della sesta stagione ... today.it