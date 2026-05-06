Mare fuori 6 | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata

. Questa sera, mercoledì 6 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la seconda puntata di Mare fuori 6, la sesta stagione della serie televisiva composta da dodici episodi (divisi in sei puntate) diretta da Beniamino Catena e Francesca Amitrano con Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Vincenzo Ferrera, Giovanna Sannino, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo, Antonia Truppo e Virginia Bocelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il tempo della fiducia: nonostante i sentimenti che Tommaso prova per Rosa, non sembra indifferente al fascino di Sharon, la quale al corso di Rosario ci prova spudoratamente con lui.🔗 Leggi su Tpi.it

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Mare Fuori 6, anticipazioni e interviste al cast tra conferme e new entry

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