Marciapiedi ad Ancona tra nuovi e da rifare il Comune si attiva

Oggi pomeriggio, se le condizioni meteo lo permettono, iniziano i lavori per un nuovo marciapiede in via della Montagnola ad Ancona. La strada sarà interessata anche da interventi di rifacimento di tratti esistenti. La decisione riguarda diverse aree della città, dove alcuni marciapiedi sono stati già rinnovati, altri invece devono essere ancora rifatti. L’intervento mira a migliorare la sicurezza e la percorribilità delle aree pedonali.

ANCONA – Inizieranno oggi pomeriggio, mercoledì 3 giugno, sempre meteo permettendo, i lavori per la realizzazione di un nuovo marciapiede in via della Montagnola. Il tratto interessato dall’intervento parte dal civico 91 e prosegue fino alla salita di fianco all'Istituto di Diabetologia. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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