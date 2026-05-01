Pallanzeno strade dissestate e marciapiedi da rifare

A Pallanzeno si torna a parlare di manutenzione urbana, con residenti che segnalano problemi su diverse strade e marciapiedi. Le condizioni di alcune vie risultano usurate e necessitano di interventi di ripristino. La questione viene sollevata senza che si parli di emergenza, ma comunque di una situazione che richiede attenzione. Nessuna azione concreta è stata ancora annunciata dai responsabili comunali.