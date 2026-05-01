Pallanzeno strade dissestate e marciapiedi da rifare
A Pallanzeno si torna a parlare di manutenzione urbana, con residenti che segnalano problemi su diverse strade e marciapiedi. Le condizioni di alcune vie risultano usurate e necessitano di interventi di ripristino. La questione viene sollevata senza che si parli di emergenza, ma comunque di una situazione che richiede attenzione. Nessuna azione concreta è stata ancora annunciata dai responsabili comunali.
A Pallanzeno il tema della manutenzione urbana torna tra le attenzioni dei residenti. Senza parlare di emergenza, diversi cittadini evidenziano comunque la necessità di interventi su alcune strade e tratti di marciapiede che mostrano segni di usura. In paese, infatti, la situazione generale non.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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