Marciapiedi nuovi e asfalto da rifare lavori al via nel Municipio IV | le strade interessate

Sono partiti i lavori nel Municipio IV per migliorare le strade della zona. Gli interventi riguardano il rifacimento dell’asfalto e la sistemazione dei marciapiedi in diverse vie, tra cui via Vittorio Veneto a Ceglie, via Gorizia nel quartiere Carbonara, e via Giacobelli e via Minervini a Loseto. Le opere interessano più di una zona del territorio, coinvolgendo diverse arterie principali.

Da via Vittorio Veneto, a Ceglie, a via Gorizia, nel quartiere Carbonara, fino a via Giacobelli e via Minervini a Loseto. Sono partiti in questi giorni, nel territorio del Municipio IV, gli interventi relativi al rifacimento di asfalto e marciapiedi, programmati nell’ambito dell’accordo quadro.🔗 Leggi su Baritoday.it

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