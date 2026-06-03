Marche temporali e grandinateChicchi grandi come uovaEcco le località più colpite e dovesi sta spostando il maltempo

Da corriereadriatico.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte e questa mattina si sono verificati temporali e grandinate nelle Marche, con chicchi di dimensioni paragonabili a uova. Le precipitazioni sono iniziate nel pomeriggio di martedì, Festa della Repubblica, e sono proseguite nel primo mattino di oggi, mercoledì 3 giugno. Diverse località sono state colpite dal maltempo, che si sta spostando in diverse zone della regione.

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Sono continuati durante la notte e nel primo mattino di oggi, mercoledì 3 giugno, i temporali diffusi che dal pomeriggio di martedì, Festa della Repubblica, stanno interessando diverse località delle Marche. Si registrano rovesci localizzati ma a tratti anche molto intensi (specie nel centronord della regione) alternati a rasserenamenti e schiarite che hanno interessato in particolare la fascia costiera. Grandine formato "Roland Garros" a Cupramontana Nel primo pomeriggio di oggi una cella temporalesca ha scaricato violente grandinate nella zona dei Castelli di Jesi, in provincia di Ancona. Sui social network e anche da testimonianze dirette... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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