Durante la notte e il primo mattino di mercoledì 3 giugno si sono verificati temporali e grandinate nelle Marche. Le precipitazioni sono state accompagnate da chicchi di grandine di grosse dimensioni, simili a uova. Le zone più colpite sono state quelle situate nelle aree centrali e meridionali della regione. Le condizioni meteorologiche sono rimaste instabili anche nel corso della mattina, proseguendo le precipitazioni intense.

Sono continuati durante la notte e nel primo mattino di oggi, mercoledì 3 giugno, i temporali diffusi che dal pomeriggio di martedì, Festa della Repubblica, stanno interessando diverse località delle Marche. Si registrano rovesci localizzati ma a tratti anche molto intensi (specie nel centronord della regione) alternati a rasserenamenti e schiarite che hanno interessato in particolare la fascia costiera. Grandine formato "Roland Garros" a Cupramontana Nel primo pomeriggio di oggi una cella temporalesca ha scaricato violente grandinate nella zona dei Castelli di Jesi, in provincia di Ancona. Sui social network e anche da testimonianze dirette... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Marche, temporali e grandinateChicchi grandi come uovaEcco le località più colpite

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