Dalla tarda mattinata di ieri, i Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti in più occasioni a causa di nevicate improvvise che si sono verificate nel territorio dell’Aretino, in particolare nelle zone del Casentino e della Valtiberina. Complessivamente sono stati effettuati oltre 60 interventi per gestire le conseguenze di queste precipitazioni nevose.

Dalla tarda mattinata di ieri, i Vigili del Fuoco di Arezzo sono impegnati in numerosi interventi a causa delle improvvise nevicate che hanno colpito il nord-est della provincia. Sono circa 60 le operazioni effettuate nel corso della giornata di ieri, con situazioni di particolare criticità soprattutto nelle aree montane. I maggiori disagi si sono registrati sui principali passi che collegano la provincia con Firenze e Forlì-Cesena, dove la neve ha causato rallentamenti e blocchi alla circolazione. Le squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dalla sede centrale e dai distaccamenti di Bibbiena, Pratovecchio e Sansepolcro, sono intervenute per soccorrere numerose auto e mezzi pesanti rimasti bloccati lungo le arterie principali. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Nevicate improvvise nell’Aretino: oltre 60 interventi dei Vigili del Fuoco tra Casentino e Valtiberina

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