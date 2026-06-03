Marcegaglia | 1,2 miliardi per un nuovo polo siderurgico in Francia

Notizia in breve

Marcegaglia investirà 1,2 miliardi di euro in un nuovo polo siderurgico in Francia. Il progetto prevede la costruzione di un forno elettrico che aumenterà la capacità produttiva. La decisione di aprire in Francia invece di in Italia dipende dall'ubicazione e dalle condizioni di mercato. La società ha annunciato che l’investimento sarà completato entro i prossimi anni. Non sono state fornite ulteriori specifiche sui tempi o sui dettagli tecnici del nuovo impianto.