Marcegaglia | 1,2 miliardi per un nuovo polo siderurgico in Francia
Marcegaglia investirà 1,2 miliardi di euro in un nuovo polo siderurgico in Francia. Il progetto prevede la costruzione di un forno elettrico che aumenterà la capacità produttiva. La decisione di aprire in Francia invece di in Italia dipende dall'ubicazione e dalle condizioni di mercato. La società ha annunciato che l’investimento sarà completato entro i prossimi anni. Non sono state fornite ulteriori specifiche sui tempi o sui dettagli tecnici del nuovo impianto.
Come farà il nuovo forno elettrico a moltiplicare la produzione? Perché Marcegaglia ha scelto la Francia invece di investire in Italia? Quale ruolo giocherà l'intelligenza artificiale nel nuovo processo siderurgico? Come influirà questo investimento sulla sicurezza della filiera italiana??? In Breve Produzione prevista 2,1 milioni di tonnellate entro metà 2028 tramite nuovo forno elettrico. Collaborazione con Danieli per sistema di preriduzione e integrazione intelligenza a . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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