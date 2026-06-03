L'ex stabilimento Ilva di Taranto resta bloccato tra decreti, ricorsi e autorizzazioni ambientali, senza avanzamenti concreti. Nel frattempo, il gruppo Marcegaglia avvia un importante investimento siderurgico in Francia, a centinaia di chilometri di distanza, sulle coste del Mediterraneo. La differenza di attività tra i due contesti evidenzia la situazione di stallo a Taranto rispetto alla realizzazione di nuovi progetti all’estero.

Mentre l'ex Ilva continua a vivere sospesa tra decreti, ricorsi, autorizzazioni ambientali e scontri politici, il più grande investimento siderurgico mai realizzato dal gruppo Marcegaglia prende forma a centinaia di chilometri di distanza, sulle coste francesi del Mediterraneo. In occasione del summit Choose France, il gruppo mantovano ha annunciato il rafforzamento del piano industriale per lo stabilimento di Fos-sur-Mer, l'ex sito Ascometal rilevato due anni fa per la cifra simbolica di un euro. L'investimento complessivo sale ora a circa 1,2 miliardi di euro e prevede la realizzazione di un nuovo forno elettrico, destinato a portare la produzione a circa 2,1 milioni di tonnellate entro la metà del 2028, rispetto alle attuali 100-150 mila tonnellate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ilva, Taranto perde tempo. Marcegaglia va in Francia

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