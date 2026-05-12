Lombardia | export farmaceutico a 11,9 miliardi il primo polo del Paese

In Lombardia, il settore farmaceutico ha registrato un export di circa 11,9 miliardi di euro, posizionando la regione come il principale polo del settore nel paese. Recenti aggiornamenti riguardano le modifiche alle normative negli Stati Uniti, che potrebbero influenzare i prezzi dei farmaci anche in Italia. Nel frattempo, il rialzo dei prezzi dell’alluminio rischia di ostacolare la produzione di antibiotici, sollevando preoccupazioni tra gli operatori del settore.

? Domande chiave Come influenzeranno le nuove regole USA i prezzi dei farmaci in Italia?. Perché il rincaro dell'alluminio mette a rischio la produzione di antibiotici?. Quali rischi comportano le tensioni internazionali per la fornitura dei medicinali?. Come può la Lombardia proteggere il suo primato dai costi delle materie prime?.? In Breve Lombardia gestisce oltre metà degli studi clinici italiani con 640 milioni investiti.. Settore impiega 25.300 lavoratori diretti e 55.000 professionisti nella filiera locale.. Prezzi ingredienti attivi raddoppiati in due mesi e alluminio aumentato del 120%.. Politica Most Favored Nation USA impone allineamento prezzi con i mercati italiani.🔗 Leggi su Ameve.eu

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