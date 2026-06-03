Un consigliere comunale invita i cittadini a firmare il DDL Cieli Blu, che mira a fermare la geoingegneria. Ha dichiarato di essere stato il primo a firmare in Comune e chiede agli altri di seguire il suo esempio. L’appello si concentra sulla richiesta di un intervento legislativo contro le cosiddette scie chimiche. Nessun dettaglio sui tempi o sui modi di firma.

Giuseppe Marasco: Come Consigliere Comunale ho firmato io per primo in Comune: ora tocca a voi. Andate in Segreteria del Sindaco a Manfredonia, lun-ven 9:3012:00, e firmate anche voi per il DDL Cieli Blu e le altre leggi di iniziativa popolare. La nostra aria, la nostra terra, la nostra libertà non si difendono da soli: serve la tua firma. Ho firmato per il DDL Cieli Blu contro la geoingegneria: fallo anche tu. Manfredoniani, la Capitanata si difende con una firma. Il DDL “Cieli Blu” è un disegno di legge di iniziativa popolare, art. 71 Costituzione, lanciato a marzo 2026 per vietare in Italia la geoingegneria e le manipolazioni climatiche. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Marasco sulle scie chimiche: “Andate a firmare per il DDL Cieli Blu, stop alla geoingegneria”

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