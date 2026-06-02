SCIE CHIMICHE ‘mettete fine a questo crimine!’

Un gruppo di persone ha organizzato una manifestazione per chiedere la fine delle cosiddette scie chimiche. I partecipanti si sono radunati in strada, sventolando cartelli e gridando slogan contro questa teoria. La protesta si è svolta senza incidenti, con alcuni presenti che hanno espresso la convinzione che le scie siano un crimine. La polizia ha monitorato la situazione senza intervenire.

Google, Wikipedia, agenzie di stampa, piattaforme scientifiche ed educative hanno promosso e pubblicato false dichiarazioni su questi programmi, al fine di tenere la gente all’oscuro. Ma, il principale modo in cui è possibile la modificazione meteorologica è attraverso le scie chimiche. Si nascondono dietro un dito dicendo che sono scie di condensazione degli aerei. Nulla di più falso. La differenza tra scie chimiche e scie di condensazione è sostanziale. Vi avverto che se cercate su internet maggiori informazioni su questi metodi di modificazione meteorologica, scoprirete che tali informazioni sono accuratamente tenute nascoste al pubblico.... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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