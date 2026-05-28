Il video dell’aereo sulla pista di Kabul non mostra un pilota che aziona le scie chimiche a terra

Da open.online 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un video pubblicato sui social mostra un aereo sulla pista di Kabul, con alcune persone che sostengono si tratti di un atto di irrorazione di scie chimiche a terra. Tuttavia, il video non evidenzia un pilota che attivi sistemi di spruzzamento o altre apparecchiature specifiche. Le immagini si concentrano sull’aereo fermo e non forniscono elementi concreti che confermino l’ipotesi di una manovra di irrorazione. Non ci sono prove visive che attestino l’attività di dispersione di sostanze chimiche dall’aereo.

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Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui ) mostrano un filmato dove si vedrebbe un aereo spargere delle presunte Scie chimiche a terra. Questa teoria del complotto prevede che gli aerei irrorino i cieli attraverso le scie di condensazione persistenti anche a bassa quota, allo scopo di modificare le condizioni meteo, oppure per altre ragioni non meglio precisate. Ecco perché il tema dei velivoli che per errore si metterebbero a emettere tali scie è stato spesso percorso dai credenti in questa narrazione. Ne avevamo trattato in precedenti occasioni, per esempio qui. Per chi ha fretta:. Un video su Facebook sostiene di mostrare un pilota intento a diffondere “scie chimiche” sulla pista di un aeroporto. 🔗 Leggi su Open.online

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