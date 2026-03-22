Paola Caruso, nota showgirl ed ex concorrente di vari programmi televisivi, si è mostrata visibilmente commossa al Grande Fratello Vip, piangendo durante una puntata. La donna ha spiegato di trovarsi ancora nella casa, dove non può lasciare, suscitando molta attenzione tra il pubblico e i concorrenti. La sua situazione ha attirato numerosi commenti sui social network, dove gli utenti hanno espresso solidarietà.

Paola Caruso, nota showgirl e ex concorrente di diversi programmi televisivi, sta vivendo un momento di grande intensità emotiva al Grande Fratello Vip. Dietro il sorriso e la leggerezza che spesso mostra in tv, si cela una storia di dolore e responsabilità: la salute del suo bambino Michele, vittima di un grave errore medico. Durante una chiacchierata notturna con Alessandra Mussolini e Renato Biancardi, Paola ha confessato di essere costretta a rimanere nella casa più spiata d’Italia per raccogliere i fondi necessari alle cure del figlio negli Stati Uniti. La sua partecipazione non è dunque dettata dal desiderio di notorietà, ma dall’amore e dall’impegno verso Michele. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Paola Caruso piange al GF Vip: il vero motivo per cui non può lasciare la casa che ha commosso il web

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