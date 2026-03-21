Patty Pravo, cantante nota per il brano “Opera” presentato al Festival di Sanremo 2026, ha parlato di un episodio con Franco Battiato, dichiarando di essere stata presente mentre lui aveva un episodio di confusione mentale e pensava che la folla avrebbe potuto aggredirla. Durante l’intervista a “L’Espresso”, ha condiviso alcuni dettagli della sua carriera artistica e della sua vita privata.

Vita di Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo. L’artista, reduce dall’ultimo Festival di Sanremo 2026 con il brano “Opera”, si è raccontata a “L’Espresso”, raccontando molti aneddoti della sua lunga vita artistica e privata. Forse non tutti sanno che Patty Pravo ha conosciuto bene Franco Battiato, negli anni in cui viveva e componeva a Milano. “Con Franco eravamo molto amici fin da ragazzi. – ha ricordato – Ci siamo conosciuti quando stavo a Milano, frequentavo anche sua madre. Ero li? con il mio gruppo inglese-americano, stavamo spesso nella sua terrazza. Una volta venne a trovarmi (nel 1967 Patty Pravo apriva i concerti del tour in Italia dei The Who, ndr), ero una ragazzetta con un vestitino trasparente, cortissimo, che arrivava giusto sotto gli slip. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Franco Battiato è impazzito, ero lì davanti a lui con le gambe scoperte e la mano dove immagini tu. La gente era lì per gli Who, lui pensava che la folla mi avrebbe accoppato”: lo rivela Patty Pravo

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