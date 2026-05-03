Claudia ha 30 anni e soffre di disfagia, un disturbo che le provoca la sensazione di cibo bloccato in gola anche se riesce a deglutire. Nonostante le pressioni di medici e psichiatri, che spesso associano il suo problema a fattori psicologici o al suo peso, lei desidera semplicemente mangiare. In Italia, più di due milioni di persone convivono con questa condizione, ancora poco conosciuta ma che influisce pesantemente sulle loro giornate.

Nove anni senza diagnosi Per quasi un decennio, Claudia convive con il disturbo senza un nome. Nonostante gli esami evidenzino anomalie, le sue difficoltà vengono interpretate in modo errato: «Mi dicevano che ero giovane, magra, che non volevo mangiare, che ero al limite dell’anoressia. Mi mandavano dallo psichiatra. Io però volevo mangiare». Nel frattempo, l’alimentazione di Claudia si restringe sempre di più. «Per anni ho mangiato solo vellutate di patate, carote, zucca, purè e formaggi morbidi. Sono andata in malnutrizione». La svolta arriva dopo nove anni, grazie a uno specialista che rilegge gli esami: «Le evidenze c’erano sempre state. Bastava guardarle e unire i puntini».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Claudia, 30 anni, con la disfagia: «Riuscivo a deglutire, ma sentivo il cibo bloccarsi in gola. Mi dicevano che ero giovane, magra e al limite dell’anoressia. Mi mandavano dallo psichiatra. Io però volevo mangiare»

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