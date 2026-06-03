Mango apre il suo store alla Nave de Vero e porta in Veneto la linea Kids

Da veneziatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo negozio Mango apre alla Nave de Vero a Venezia, portando a cinque il totale dei punti vendita nella regione. L’apertura introduce anche la linea Kids, mai presente prima in Veneto. Il negozio si trova in un grande centro commerciale e occupa uno spazio dedicato all’abbigliamento femminile, maschile e per bambini. La data di apertura è stata comunicata ufficialmente questa settimana.

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Il noto marchio di abbigliamento Mango rafforza la propria presenza nel commercio al dettaglio in Italia con l'apertura di un nuovo negozio a Venezia, portando a cinque il numero di punti vendita in Veneto e introducendo per la prima volta nella regione la linea Kids. Clicca qui per iscriverti al. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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