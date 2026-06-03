Mango apre il suo store alla Nave de Vero e porta in Veneto la linea Kids

Notizia in breve

Un nuovo negozio Mango apre alla Nave de Vero a Venezia, portando a cinque il totale dei punti vendita nella regione. L’apertura introduce anche la linea Kids, mai presente prima in Veneto. Il negozio si trova in un grande centro commerciale e occupa uno spazio dedicato all’abbigliamento femminile, maschile e per bambini. La data di apertura è stata comunicata ufficialmente questa settimana.