Mango apre il suo store alla Nave de Vero e porta in Veneto la linea Kids
Un nuovo negozio Mango apre alla Nave de Vero a Venezia, portando a cinque il totale dei punti vendita nella regione. L’apertura introduce anche la linea Kids, mai presente prima in Veneto. Il negozio si trova in un grande centro commerciale e occupa uno spazio dedicato all’abbigliamento femminile, maschile e per bambini. La data di apertura è stata comunicata ufficialmente questa settimana.
Il noto marchio di abbigliamento Mango rafforza la propria presenza nel commercio al dettaglio in Italia con l'apertura di un nuovo negozio a Venezia, portando a cinque il numero di punti vendita in Veneto e introducendo per la prima volta nella regione la linea Kids. Clicca qui per iscriverti al. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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