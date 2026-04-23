Lo store leader per la prima infanzia apre il suo secondo punto vendita a Brescia

Domani, 23 aprile, una catena specializzata in prodotti e servizi per la prima infanzia aprirà il suo secondo negozio a Brescia, situato in via Triumplina 7. La società, conosciuta nel settore per offrire articoli e supporto a genitori e bambini durante le fasi di gravidanza, nascita e crescita, amplia così la propria presenza nella città. L'apertura segue quella del primo punto vendita, contribuendo a consolidare la rete locale.

Domani, 23 aprile, una nota catena, leader nella vendita di prodotti che accompagnano genitori e bambini e nell’offerta di servizi di supporto e assistenza nelle fasi di gestazione, nascita e crescita, aprirà le porte del suo nuovo punto vendita a Brescia, in via Triumplina 7, rafforzando così la.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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