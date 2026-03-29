Un nuovo punto vendita di Michael Kors ha aperto a Pechino, distinguendosi dagli altri negozi della catena. La novità principale riguarda il fatto che all’interno dello store è stato inserito un caffè, creando un ambiente che punta a offrire un’esperienza di shopping più coinvolgente. L’azienda continua a espandersi in Cina, con strategie che vanno oltre la semplice vendita di prodotti.

C’è un motivo se Michael Kors continua a espandersi in Cina — e non è solo retail. Il nuovo store appena aperto a Beijing non è “un altro negozio”, è un esperimento molto più interessante: trasformare lo shopping in qualcosa che assomiglia sempre più a un’esperienza. E sì, dentro c’è anche un café. Il nuovo store di Michael Kors a Pechino non è solo uno store (è un mood preciso). Lo spazio si trova nel China World Mall, uno di quei posti dove il lusso gioca sul serio. Ma invece di fare qualcosa di ultra teatrale, Michael Kors resta nel suo linguaggio: legno, marmo, palette neutra, tutto molto pulito, molto riconoscibile. È quel tipo di ambiente che non ti distrae, ma ti accompagna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Michael Kors apre a Pechino (ma il vero punto è il café dentro lo store)

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