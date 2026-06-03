Manfredonia Riccardi | I conti respirano ma la città è in agonia
Il rendiconto finanziario è stato approvato in consiglio comunale, con i conti che risultano in miglioramento. Tuttavia, il sindaco ha dichiarato che la situazione generale della città rimane critica, definendola in agonia. La discussione si è concentrata sulla differenza tra i numeri positivi del bilancio e le condizioni di vita dei cittadini, che continuano a essere difficili. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle misure adottate o sulle cause della crisi.
RENDICONTO IN CONSIGLIO COMUNALE, IL PRIMO ANNO DI BILANCIO LA MARCA A MANFREDONIA: MENTRE I CONTI RESPIRANO, LA CITTA È IN AGONIA C’è un racconto ufficiale che l’amministrazione La Marca proverà inevitabilmente a introdurre: quello dei conti che migliorano, del Comune che recupera margini, della parte disponibile che torna positiva, della cassa che non sprofonda. È un racconto che ha una sua base documentale. Ma è anche un racconto incompleto. Perché Manfredonia non vive dentro il prospetto del risultato di amministrazione. Vive nei quartieri, nelle famiglie, nei servizi sociali, negli asili, nelle strade, negli alloggi che mancano, nelle opere che non si vedono, nei giovani che non trovano politiche dedicate, nei cittadini fragili che aspettano risposte. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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