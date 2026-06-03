Manfredonia Riccardi | I conti respirano ma la città è in agonia

Notizia in breve

Il rendiconto finanziario è stato approvato in consiglio comunale, con i conti che risultano in miglioramento. Tuttavia, il sindaco ha dichiarato che la situazione generale della città rimane critica, definendola in agonia. La discussione si è concentrata sulla differenza tra i numeri positivi del bilancio e le condizioni di vita dei cittadini, che continuano a essere difficili. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle misure adottate o sulle cause della crisi.