A Manfredonia si apre un nuovo capitolo legato al caso Alcantara, con un capitale di mille euro e conti che sembrano vulnerabili. La situazione coinvolge diversi affidamenti relativi all’accoglienza, creando un quadro di operazioni finanziarie sotto osservazione. Le autorità continuano a indagare sulle modalità di gestione e sulle eventuali irregolarità nel settore, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle indagini in corso.

Riccardi: "Il caso Alcantara arriva a Manfredonia: capitale mille euro, conti fragili e una scia di affidamenti nell'accoglienza" A Manfredonia il caso è esploso qualche settimana fa, quando l’arrivo dei richiedenti asilo alla Casa della Carità è diventato materia di scontro politico, interventi ecclesiali e richieste di chiarimento in Consiglio comunale. Ma il vero dato giornalistico è un altro: la polemica pubblica è arrivata molti mesi dopo gli atti amministrativi. L’Arcidiocesi ha parlato di un progetto per accogliere “una settantina” di migranti già presenti nel territorio comunale, mentre nel dibattito locale ha preso piede la soglia dei cento posti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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