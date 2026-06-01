Manfredonia Riccardi | Politiche sociali cultura e sanità da città fantasma

Notizia in breve

Riccardi critica la gestione delle politiche sociali, della cultura e della sanità a Manfredonia, definendola da “città fantasma”. Secondo lui, i servizi pubblici sono insufficienti e poco efficaci, lasciando la città in uno stato di abbandono. La sua analisi si basa su carenze nelle infrastrutture e nelle iniziative culturali, oltre a problemi nel settore sanitario. Le sue dichiarazioni puntano a evidenziare un quadro di degrado e mancanza di investimenti.