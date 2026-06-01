Manfredonia Riccardi | Politiche sociali cultura e sanità da città fantasma
Riccardi critica la gestione delle politiche sociali, della cultura e della sanità a Manfredonia, definendola da “città fantasma”. Secondo lui, i servizi pubblici sono insufficienti e poco efficaci, lasciando la città in uno stato di abbandono. La sua analisi si basa su carenze nelle infrastrutture e nelle iniziative culturali, oltre a problemi nel settore sanitario. Le sue dichiarazioni puntano a evidenziare un quadro di degrado e mancanza di investimenti.
Ogni mattina, secondo un vecchio proverbio, in Africa una gazzella si sveglia sapendo che dovrà correre più veloce del leone per sopravvivere. A Manfredonia, invece, ogni mattina si sveglia chi governa Palazzo San Domenico, pronto a raccontare una città moderna, inclusiva, aperta, innovativa, accogliente e sicura, pur di sopravvivere politicamente. Peccato che, mentre la narrazione ufficiale corre veloce, la realtà quotidiana dei cittadini resti ferma davanti a lentezze, inefficienze, disservizi, ritardi, promesse riciclate e problemi mai davvero risolti. Perché una città non diventa moderna per decreto, né inclusiva per slogan. Lo diventa quando i servizi funzionano, quando le risposte arrivano, quando le difficoltà vengono affrontate e quando la vita quotidiana delle persone migliora davvero. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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