Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada ferito

Questa mattina a Calcinaia, in via Valdinievole, si è verificato un incidente stradale in cui un’auto ha perso il controllo e è finita fuori strada. La vettura è rimasta coinvolta nel sinistro e il conducente ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

Calcinaia (Pisa), 13 aprile 2026 – Pauroso incidente stradale questa mattina a Calcinaia, in via Valdinievole. Questa mattina, poco dopo le 6,30, il conducente di un’auto ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada. Nell’incidente l’automobilista è rimasto ferito, impossibilitato a uscire dall’abitacolo. Il personale dei vigili del fuoco di Pisa, con le apposite attrezzature, ha tagliato e divaricato le lamiere permettendo al personale medico di accedere nell'abitacolo e prestare soccorso sanitario. Sul posto anche il 118 e le forze dell’ordine.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, ferito Leggi anche: Perde il controllo e finisce fuori strada in un campo: un ferito Perde il controllo dell'auto ed esce fuori strada: conducente soccorsaVigili del fuoco e personale 118 sulla strada provinciale 43 nel territorio di Brindisi: grosso spavento per la donna alla guida BRINDISI - Auto... Covering a shift, I had an encounter with a stranger who broke in!