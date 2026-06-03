In via Generale De Finis a Manfredonia, residente ha inviato un video e foto per denunciare lo stato di degrado della zona. Le immagini evidenziano sporcizia e abbandono in strada. Non sono stati forniti dettagli su interventi o interventi programmati. La segnalazione riguarda specificamente il deterioramento dell’area senza indicare responsabilità o azioni in corso. La situazione viene segnalata come problematica dal residente, senza ulteriori sviluppi o risposte ufficiali.

Vi invio un video e delle foto per mostrarvi lo stato di degrado in cui versa la mia zona di Via Gen. Michele De Finis. Come potere notare dalle foto e video la situazione è diventata insopportabile causa Alberi che oramai hanno oltrepassato i secondi piani e per non parlare della situazione igienica in cui versa questa strada. La paura dei residenti ed in prima persona da me stesso e che se dovreste accadere qualche incendio di qualsiasi natura le fiamme lambirebbero anche le abitazioni in quanto aggiungo che questo tipo di alberi sono altamente infiammabili in quanto molto resinosi ed io ne so qualcosa, durante la mia lunga carriera ho potuto constatare situazioni del genere. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, degrado in Via Generale De Finis

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