Questa mattina a Manfredonia, un intervento è stato effettuato in Piazza delle Viole per rimuovere i rifiuti abbandonati. L’area era stata lasciata in condizioni di forte degrado, con evidenti accumuli di spazzatura che avevano compromesso l’aspetto dello spazio pubblico. La situazione aveva portato le autorità a intervenire per ripristinare la pulizia e la fruibilità dell’area.

Questa mattina si è reso necessario un intervento deciso in Piazza delle Viole, dove l’abbandono di rifiuti aveva trasformato uno spazio pubblico in un punto di degrado inaccettabile. Grazie all’azione congiunta della Polizia Locale e degli operatori di ASE S.p.A., si è proceduto alla rimozione dei rifiuti e all’individuazione di uno dei responsabili dell’illecito. È bene dirlo senza ambiguità: chi abbandona rifiuti compie un atto di inciviltà grave e consapevole. Non è una disattenzione. È una scelta precisa: quella di ignorare le regole e di scaricare sugli altri le conseguenze dei propri comportamenti. Parliamo di una mancanza di rispetto totale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, intervento in Piazza delle Viole: “Un degrado inaccettabile”

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