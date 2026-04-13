Manfredonia Degrado ambientale lungo tutta la Riviera sud è ormai evidente e documentata

A Manfredonia, lungo tutta la Riviera sud, si evidenziano problemi di degrado ambientale che sono stati più volte documentati e segnalati. Le condizioni di abbandono e inquinamento sono visibili a occhio nudo e coinvolgono diverse zone della costa. La situazione si presenta come una questione di decenni, con interventi che ancora non sono stati messi in atto per migliorare lo stato di salute dell’ambiente locale.

Questa non è più semplice incuria. È abbandono. Le immagini raccolte oggi dalle Guardie Ambientali Italiane parlano chiaro: chilometri di costa ridotti a una distesa di rifiuti spiaggiati, tra accumuli di posidonia, rami e materiali di ogni genere lasciati senza alcuna gestione.In queste condizioni, la spiaggia è di fatto inutilizzabile.E mentre la stagione estiva è alle porte, non si registra alcun intervento concreto da parte del Comune.È BENE CHIARIRLO: ANCHE I RESIDUI NATURALI, SE NON GESTITI, DIVENTANO UN PROBLEMA AMBIENTALE E SANITARIO.Il ripristino del litorale NON è facoltativo, ma un dovere preciso degli enti competenti. Quello che sta accadendo sulla riviera sud di Manfredonia è un danno:per l’ambiente, per l’immagine del territorio, per cittadini e operatori turistici.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, “Degrado ambientale lungo tutta la Riviera sud, è ormai evidente e documentata” “Valli di Comacchio ormai sommerse, disastro ambientale: ormai è un grande lago”Comacchio (Ferrara), 22 febbraio 2026 – Liviano Luciani, dell’associazione Libera Caccia (Andrea Buzzi è il presidente della sezione di Comacchio) lo... Coni d’ombra per Sarzana. Ascensori rimasti fermi a lungo. Pochi treni verso la RivieraTanti investimenti, ristrutturazioni e rinnovamenti nella stazione di Migliarina, ma quali sono le condizioni delle altre stazioni ferroviarie della...