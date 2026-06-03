Un dipendente di Sanitaservice è stato aggredito all’interno dell’ospedale San Camillo a Manfredonia. L’incidente si è verificato durante l’orario di lavoro e non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’aggressione. La UIL FP Foggia ha condannato l’episodio e richiesto interventi per garantire la sicurezza del personale sanitario. Al momento, non ci sono aggiornamenti sulle condizioni del dipendente coinvolto.

Vincenzo Marmo, dipendente della Sanitaservice ASL FG S.r.l., oltre a ricoprire da anni un ruoloattivo all'interno della UIL FP Foggia nella tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, è statocoinvolto in un episodio che desta forte preoccupazione e che non può lasciare indifferente l'interaorganizzazione sindacale. La UIL FP Foggia ribadisce che nessun episodio, di qualunque natura esso sia, può mai giustificarecomportamenti violenti o intimidatori. A prescindere, diciamo NO alla violenza ed aggressioni rivolte agli operatori del servizio pubblico edin particolare agli operatori sanitari. A Vincenzo Marmo giungono la piena solidarietà, la vicinanza umana e il sostegno convintodell'intera UIL FP Foggia, dei propri dirigenti e di tutti gli iscritti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, aggredito dipendente Sanitaservice all’interno del San Camillo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia. Parere favorevole all’attivazione di posti letto nel reparto di Medicina Fisica e RiabilitativaÈ stato espresso un parere favorevole per l’attivazione di posti letto nel reparto di Medicina Fisica e Riabilitativa presso il Presidio Ospedaliero...

Suicidio al Viminale, morto dipendente del Ministero dell'Interno: s'è buttato dal 4° piano, nessun bigliettoUn dipendente del Ministero dell'Interno si è tolto la vita gettandosi dal quarto piano dell'edificio.