Manfredonia aggredito dipendente Sanitaservice all’interno del San Camillo

Da ilsipontino.net 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un dipendente di Sanitaservice è stato aggredito all’interno dell’ospedale San Camillo a Manfredonia. L’incidente si è verificato durante l’orario di lavoro e non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’aggressione. La UIL FP Foggia ha condannato l’episodio e richiesto interventi per garantire la sicurezza del personale sanitario. Al momento, non ci sono aggiornamenti sulle condizioni del dipendente coinvolto.

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Vincenzo Marmo, dipendente della Sanitaservice ASL FG S.r.l., oltre a ricoprire da anni un ruoloattivo all'interno della UIL FP Foggia nella tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, è statocoinvolto in un episodio che desta forte preoccupazione e che non può lasciare indifferente l'interaorganizzazione sindacale. La UIL FP Foggia ribadisce che nessun episodio, di qualunque natura esso sia, può mai giustificarecomportamenti violenti o intimidatori. A prescindere, diciamo NO alla violenza ed aggressioni rivolte agli operatori del servizio pubblico edin particolare agli operatori sanitari. A Vincenzo Marmo giungono la piena solidarietà, la vicinanza umana e il sostegno convintodell'intera UIL FP Foggia, dei propri dirigenti e di tutti gli iscritti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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