Un dipendente del Ministero dell'Interno si è tolto la vita gettandosi dal quarto piano dell'edificio. Non sono stati trovati biglietti o messaggi lasciati prima dell'atto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l'uomo non c'era già nulla da fare. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire i motivi del gesto. La morte è avvenuta in un momento di normale attività lavorativa.

Un dipendente di 60 anni del Ministero dell’Interno è morto cadendo dal quarto piano del Viminale, l’edificio che fa da sede al dicastero. L’ipotesi più accreditata sarebbe quella di un suicidio anche se non è stato trovato alcun biglietto o messaggio lasciato a familiari o amici. Morto un dipendente al Viminale, ipotesi suicidio Nella mattinata di oggi 26 maggio un dipendente del Ministero degli interni si è buttato dal quarto piano dell’edificio che funge da sede del dicastero, il Viminale. L’uomo, che era un funzionario e lavorava in una posizione amministrativa, non avrebbe lasciato alcun biglietto per famigliari e amici, ma l’ipotesi più accreditata dalle forze dell’ordine al momento rimane quella del suicidio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Suicidio al Viminale, morto dipendente del Ministero dell'Interno: s'è buttato dal 4° piano, nessun biglietto

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