PAGELLE E TABELLINO Roma-Lazio 2-0 | Mancini regala lo sprint Champions a Gasperini

Nella partita valida per la 37ª giornata di Serie A, la Roma ha battuto la Lazio con il risultato di 2-0 allo Stadio Olimpico. La sfida del derby della capitale ha visto in campo i due club più rappresentativi della città, con la squadra giallorossa che ha ottenuto una vittoria che può influenzare la corsa europea. La partita si è conclusa con un risultato che ha premiato la squadra di casa, grazie a una prestazione complessivamente solida, con alcune valutazioni di giocatori che sono state evidenziate nei voti e nelle analisi post-gara.

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La Roma batte la Lazio nel derby della capitale, valevole per la 37esima e penultima giornata di campionato. Gli uomini di Gasperini, sorretti dall’appoggio del proprio pubblico, continuano la loro marcia in classifica nella corsa ad un posto in Champions League. Niente da fare per i biancocelesti di Sarri, che dopo il ko nella finale di Coppa Italia, perdono anche la sfida con i rivali cittadini. La gara inizia in un ambiente surreale, mai visto in un derby: da una parta cinquantamila tifosi entusiasti e carichi a pallettoni pronti a sostenere una squadra reduce da una lunga serie di vittorie; dall’altra, un intero settore vuoto, con una tifoseria al culmine di una contestazione sempre più accesa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Roma-Lazio 2-0: Mancini regala lo sprint Champions a Gasperini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento PAGELLE E TABELLINO Roma-Pisa 3-0: Malen show, Gasperini rivede la ChampionsVoti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 32° giornata del campionato di Serie A, che si è chiusa con il successo dei... PAGELLE E TABELLINO Roma-Bologna 3-4: Cambiaghi punisce Gasperini ai supplementariVoti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League Il Bologna vince il derby... Pagelle Roma Lazio, ok Furlanetto e Provstgaard. Male Gila su Mancini! VOTI e COMMENTOPagelle Roma Lazio, i voti e il commento alla partita dei calciatori biancocelesti scesi in campo oggi all’Olimpico Oggi alle ore 12:00 allo Stadio Olimpico è andato in scena il derby tra Roma e Lazio ... lazionews24.com Roma-Lazio 2-0, pagelle e tabellino: Gianluca Mancini è l'eroe del derby, i giallorossi vedono la Champions LeagueLa squadra di Gasperini si impone grazie a un goal per tempo del proprio centrale e ora è quarta assieme al Milan. Espulsi Rovella e Wesley. Con una vittoria a Verona i giallorossi sono in Champions. goal.com