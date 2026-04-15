Locatelli Juve contratto sul tavolo | sarà rinnovo! E Spalletti lo considera indispensabile

La Juventus ha presentato un'offerta di rinnovo contrattuale a Manuel Locatelli, centrocampista nato nel 1998 e attualmente capitano della squadra. L’accordo prevede la prosecuzione del rapporto tra le parti, con un nuovo contratto in fase di definizione. L’allenatore della squadra considera il giocatore un elemento fondamentale per la rosa, e le trattative sono in corso per formalizzare l’accordo.

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