L'Inter sta valutando l’ipotesi di un trasferimento di Mancini Frattesi dalla Roma. Il club nerazzurro sta considerando un’operazione che coinvolgerebbe anche il difensore giallorosso, con un interesse che si intensifica dopo il rinnovo del contratto ancora in sospeso. Un dirigente dell’Inter ha spinto per l’inserimento del giocatore nel nuovo assetto di squadra, puntando a rafforzare il reparto centrale.

di Alberto Petrosilli Il rinnovo in stand-by con i capitolini apre nuovi scenari per il centrale azzurro: Frattesi la possibile chiave per l’arrivo di Mancini. L’ Inter continua a lavorare per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione e tra i profili valutati con maggiore attenzione c’è quello di Gianluca Mancini. Il centrale della Roma, è finito nel radar della dirigenza nerazzurra grazie alle sue qualità tecniche e alla sua esperienza ai massimi livelli. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter A rendere particolarmente interessante la situazione è lo stallo nelle trattative per il rinnovo di contratto tra Mancini e la Roma. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mancini Frattesi, l’Inter studia l’asse con la Roma: Chivu spinge per il difensore giallorosso

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Finché ci sarà una possibilità di arrivare a Gianluca #Mancini, l' #Inter resterà interessata e osserverà l'evolversi della situazione riguardo il rinnovo con la Roma. Una possibile chiave nella trattativa può essere l’inserimento di #Frattesi. @DiMarzio x.com

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