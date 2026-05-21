Inter-Roma asse di mercato tra Koné e Frattesi

I rappresentanti di Inter e Roma hanno avviato i primi incontri formali per discutere di un possibile scambio di giocatori durante la prossima sessione di mercato estivo. L’operazione coinvolgerebbe i due club sulla tratta Milano-Roma e mira a soddisfare le necessità finanziarie e tecniche di entrambe le parti prima della scadenza del 30 giugno. Le trattative sono in fase iniziale e si concentrano su un maxi-scambio tra alcuni calciatori.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo I due club pianificano una maxi-operazione estiva che coinvolge anche Celik e Carlos Augusto prima della scadenza federale del 30 giugno. I vertici di Inter e Roma hanno avviato i primi contatti formali per definire un maxi-scambio di mercato sull’asse Milano-Roma in vista della prossima sessione estiva, muovendosi in anticipo per soddisfare le rispettive esigenze finanziarie e tecniche prima della scadenza del 30 giugno. Secondo quanto rivelato dal quotidiano Tuttosport, il nome caldissimo sul tavolo della dirigenza nerazzurra è quello di Manu Koné, centrocampista francese classe 2001 espressamente richiesto dal tecnico Cristian Chivu durante l’ultimo summit con Marotta, Ausilio e Baccin. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Strategia dell'Inter per Koné e il futuro di Frattesi tutti i dettagli

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Inter-Roma, intreccio di mercato: scambio Frattesi-Konè?

Mercato Inter, con la Roma non ci sarà nessuno scambio: ecco la strategia per Koné e il futuro di Frattesidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, ecco la strategia nerazzurra per l’ingaggio di Koné e sul futuro di Frattesi: tutti i dettagli Il mercato...

INTER-ROMA, ASSE BOLLENTE La tratta Milano-Roma rischia di essere particolarmente trafficata nella prossima estate di calciomercato. In entrambe le direzioni: il protagonista è ovviamente Manu Koné. Il centrocampista francese è il principale nome fatt x.com

Asse Roma-Inter sul mercato, 4 calciatori coinvolti: ecco chi sonoIn vista della prossima sessione di mercato, la tratta Roma-Milano potrebbe essere particolarmente trafficata con 4 calciatori coinvolti ... siamolaroma.it

Asse Inter-Roma, CdS rivela: Chivu vuole KonèSecondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, uno dei rinforzi voluto dall'allenatore Campione d'Italia porta il nome di Manu Konè. gonfialarete.com