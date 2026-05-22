Inter-Roma asse di mercato | scambio Koné-Frattesi?

Le squadre di Milano e Roma stanno valutando un possibile scambio di giocatori che coinvolgerebbe i rispettivi centrocampisti. Secondo fonti vicine alle società, si stanno esplorando le opportunità di un trasferimento tra un centrocampista delle squadre romane e uno di quelle meneghine. La trattativa, tuttora in fase preliminare, potrebbe portare a un cambio di maglia tra i due club nei prossimi giorni. Resta da vedere se le parti troveranno un accordo soddisfacente in tempi brevi.

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Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo La necessità di fare cassa dei capitolini accende i dialoghi con i nerazzurri per un incrocio strategico a centrocampo. Le sponde di Milano e Roma potrebbero presto trovarsi unite da un clamoroso intreccio di mercato sull’asse mediano. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, le due dirigenze avrebbero avviato una serie di fitti colloqui per valutare la fattibilità di un’operazione speculare che vedrebbe Manu Koné trasferirsi in nerazzurro e Davide Frattesi compiere il percorso inverso per vestire la maglia giallorossa. La trattativa, nata sulla base di precise esigenze finanziarie e strategiche, si profila come uno dei primi veri scossoni in vista della prossima sessione estiva di trasferimenti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BOMBA!!!CALCIO MERCATO INTER!!!SCAMBIO ASSE ROMA INTER,FRATTESI VUOLE LA CESSIONE!!! Sullo stesso argomento Leggi anche: Inter-Roma, asse di mercato tra Koné e Frattesi Leggi anche: Inter-Roma, intreccio di mercato: scambio Frattesi-Konè? Indovinate se diedero rigore e se il #VAR eccepì qualcosa? Ma su Gosenz è fallo netto ! Abbiamo un nuovo asse #Inter/ #Romada paura ragazzi, ve ne accorgerete. x.com Asse Roma-Inter sul mercato, 4 calciatori coinvolti: ecco chi sonoIn vista della prossima sessione di mercato, la tratta Roma-Milano potrebbe essere particolarmente trafficata con 4 calciatori coinvolti ... siamolaroma.it L'Inter torna all'assalto per due giocatori Roma: il pallino di Chivu e la Juve nell'ombraPer il vecchio obiettivo di Marotta la Roma chiede 40 milioni. Il secondo è in scadenza: vuole 4 milioni netti d’ingaggio ... tuttosport.com