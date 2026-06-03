Mancini all' Inter? Le ultime sul futuro dell' eroe del derby della Roma
L'Inter sta considerando l'acquisto di Gianluca Mancini, difensore della Roma e protagonista nel derby della capitale. Il club nerazzurro ha mostrato interesse per il giocatore, che è attualmente sotto la guida di Gasperini. La società interista, secondo quanto riferito, avrebbe individuato nel difensore romano un possibile rinforzo per la rosa campione d’Italia. La trattativa non è ancora ufficiale e non sono stati comunicati dettagli sui tempi o le modalità dell’eventuale trasferimento.
L’Inter ha messo gli occhi su Gianluca Mancini. Il titolatissimo di Gasperini e uomo simbolo della Roma, oltre per i gol nel derby, è infatti finito nel mirino di Chivu che avrebbe individuato nel difensore romanista il rinforzo giusto per la squadra campione d’Italia. Una clamorosa indiscrezione. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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