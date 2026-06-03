Mancini all' Inter? Le ultime sul futuro dell' eroe del derby della Roma

Da romatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'Inter sta considerando l'acquisto di Gianluca Mancini, difensore della Roma e protagonista nel derby della capitale. Il club nerazzurro ha mostrato interesse per il giocatore, che è attualmente sotto la guida di Gasperini. La società interista, secondo quanto riferito, avrebbe individuato nel difensore romano un possibile rinforzo per la rosa campione d’Italia. La trattativa non è ancora ufficiale e non sono stati comunicati dettagli sui tempi o le modalità dell’eventuale trasferimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’Inter ha messo gli occhi su Gianluca Mancini. Il titolatissimo di Gasperini e uomo simbolo della Roma, oltre per i gol nel derby, è infatti finito nel mirino di Chivu che avrebbe individuato nel difensore romanista il rinforzo giusto per la squadra campione d’Italia. Una clamorosa indiscrezione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Derby alla Roma, Mancini eroe da record: pronto il rinnovoNel derby dell'Olimpico, Gianluca Mancini ha raggiunto un traguardo personale importante, diventando il protagonista della partita.

Infortunio Mancini, si ferma il difensore della Roma durante la sfida contro l’Inter: le ultime sulle sue condizioniDurante la partita tra la Roma e l’Inter, il difensore della squadra giallorossa ha subito un infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo.

Temi più discussi: Inter, spunta Mancini per la difesa. Le ultime su Dumfries e la strategia per Palestra; Inter: atteso il rilancio per Palestra, per la difesa si pensa a Mancini; Calciomercato Roma, l’Inter su Mancini; Serie A, valzer delle panchine: Sarri, Gattuso e la Nazionale.

mancini all inter lePalestra, Mancini, Solet. Gli obiettivi dell’Inter chiariscono una cosa: Chivu non cambierà moduloL’Inter non si è ancora mossa, ma le prime avvisaglie di quella che sarà l’estate nerazzurra danno indicazioni sul futuro. tuttomercatoweb.com

mancini all inter leInter, anche Mancini per la difesa. Dumfries, sempre più Real. La strategia per PalestraI nerazzurri seguono con interesse la trattativa per il rinnovo di contratto tra Gianluca Mancini e la Roma, pronti a inserirsi nel caso non si arrivasse all'accordo. Sempre viva anche la pista Solet, ... sport.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web