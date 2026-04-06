Infortunio Mancini si ferma il difensore della Roma durante la sfida contro l’Inter | le ultime sulle sue condizioni

Durante la partita tra la Roma e l’Inter, il difensore della squadra giallorossa ha subito un infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo. La sua uscita è avvenuta nel corso del secondo tempo, senza ulteriori dettagli sulla gravità dell’incidente. Le condizioni del giocatore saranno valutate nei prossimi giorni, mentre i medici stanno monitorando la situazione. La partita è proseguita senza di lui fino alla fine.

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