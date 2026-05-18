Derby alla Roma Mancini eroe da record | pronto il rinnovo

Nel derby dell'Olimpico, Gianluca Mancini ha raggiunto un traguardo personale importante, diventando il protagonista della partita. La sua prestazione ha attirato l'attenzione di tutti, portandolo a consolidare il suo ruolo nella squadra. Nei giorni successivi, sono stati avviati i preparativi per il rinnovo del contratto, che dovrebbe prolungare la sua permanenza in nero-rosso. La società ha confermato di essere al lavoro per definire i dettagli dell’accordo, senza fornire ulteriori specifiche.

La stracittadina dello stadio Olimpico ha consacrato Gianluca Mancini come l’autentico uomo copertina del progetto tecnico guidato da Gian Piero Gasperini, grazie a due gol di testa che hanno abbattuto la resistenza biancoceleste e proiettato la squadra in piena zona Champions League a una sola giornata dal termine del campionato. Secondo quanto rivelato nell’edizione odierna del quotidiano La Repubblica, l’accordo per il prolungamento del calciatore è già stato interamente confezionato e attende soltanto la ratifica formale della società, un legame solido testimoniato anche dalla forte sintonia tra il giocatore e il vicepresidente Ryan Friedkin. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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