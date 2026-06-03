mancano i dipendenti gli chalet rischiano

Gli chalet sulla spiaggia rischiano di restare chiusi a causa della carenza di personale. La stagione balneare, prevista dal 30 maggio al 7 settembre, è iniziata da pochi giorni e potrebbe essere compromessa se non si trovano abbastanza dipendenti. La mancanza di lavoratori mette a rischio l’apertura degli stabilimenti durante il periodo di maggiore affluenza turistica. La situazione riguarda principalmente le strutture che operano lungo la costa, già in difficoltà per il personale disponibile.

Lo svolgimento della stagione balneare è fissato dal 30 maggio al 7 settembre. Questi primi giorni di giugno quindi vi rientrano in pieno. Almeno sulla carta, dato che nella realtà molti operatori non riescono ad avviare l’attività per carenza di personale. Per affrontare il problema le associazioni di categoria Sib e Cna, insieme alla società incaricata del servizio salvataggio, in una nota congiunta dichiarano di "aver effettuato l’impossibile per affrontare le criticità organizzative legate all’avvio della stagione balneare", lamentando che mentre da un lato i primi giorni di giugno rientrano nella stagione balneare, dall’altro coincidono con le giornate in cui il calendario scolastico è ancora attivo, riducendo così la disponibilità degli assistenti bagnanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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