Liu Jo allarme a Carpi | 50 dipendenti rischiano il trasferimento

A Carpi, uno stabilimento di un'azienda di moda sta affrontando una situazione critica che potrebbe portare al trasferimento di circa 50 dipendenti. La notizia ha suscitato preoccupazioni sulla stabilità lavorativa e sugli effetti che questa decisione potrebbe avere sulla vita dei lavoratori e sulla produzione locale. La questione riguarda anche il possibile spostamento delle attività di marketing lontano dalla zona di produzione principale, sollevando interrogativi sulle conseguenze per il settore e la comunità.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il costo della vita milanese la stabilità dei dipendenti?. Perché il marketing deve spostarsi lontano dal cuore produttivo di Carpi?. Chi sono i lavoratori che rischiano il trasferimento verso Milano?. Quali sono le reali intenzioni di Marco Marchi per i reparti commerciali?.? In Breve Assemblea sindacale a Carpi con 300 lavoratori per discutere il trasferimento a Milano.. Inizialmente coinvolti 14 professionisti del marketing su 16 totali del settore.. Sindacati e direzione si incontreranno questo venerdì per discutere le istanze dei lavoratori.. Uffici di corso Venezia a Milano dispongono di soli 25 posti disponibili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liu Jo, allarme a Carpi: 50 dipendenti rischiano il trasferimento Notizie correlate Liu Jo, il marketing cambierà sede: timori per i trasferimenti da Carpi a Milano dei dipendentiCarpi (Modena), 5 maggio 2026 – Si respira un clima di preoccupazione in Liu Jo per la ventilata ipotesi di un trasferimento, già a partire dal... Leggi anche: Tutto su Liu Jo Stivale ‘glam’ Liu Jo X Leonie Hanne