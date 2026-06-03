Una nuova truffa sta circolando su WhatsApp, coinvolgendo utenti di tutta Italia. Il messaggio, inviato con poche parole come “Mamma, mi si è rotto il telefono”, viene usato per convincere le vittime a memorizzare un numero sconosciuto. Una volta salvato, i truffatori riescono a svuotare i conti correnti delle persone, causando perdite economiche significative. La truffa si sta diffondendo rapidamente, con decine di casi registrati negli ultimi mesi.

Casina (Reggio Emilia), 3 giugno 2026 - "Mamma, mi si è rotto il telefono". Poche parole, apparentemente innocue, che negli ultimi mesi hanno già svuotato i conti correnti di decine di persone in tutta Italia. Questa volta la truffa è arrivata fino all'Appennino reggiano e ha colpito una pensionata di 67 anni, residente a Casina (Reggio Emilia), convinta di stare aiutando il figlio in difficoltà. In realtà, dall'altra parte dello schermo c'erano due truffatori che, attraverso WhatsApp, sono riusciti a farsi versare quasi 3 mila euro. L’indagine dei carabinieri. L'indagine dei carabinieri della stazione di Casina ha ora portato all'identificazione dei presunti responsabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - “Mamma, mi si è rotto il telefono": attenzione alla nuova truffa su WhatsApp, memorizzi il numero e perdi i soldi

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