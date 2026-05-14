Papà mi si è rotto il telefono servono soldi per ripararlo individuato e processato per truffa
Un uomo è stato individuato e sottoposto a processo con l’accusa di aver inviato un messaggio fraudolento a un numero di telefono, utilizzando la scusa di un cellulare rotto per ottenere denaro. Secondo le indagini, avrebbe contattato una persona fingendo di aver bisogno di soldi per riparare il proprio telefono danneggiato e avrebbe così truffato una vittima. L’uomo è stato formalmente accusato di truffa e si trova ora davanti a un procedimento giudiziario.
È accusato di avere inviato un messaggio truffaldino a un numero di telefono e di aver spillato soldi con il trucco del cellulare rotto.L’imputato, difeso dall’avvocato Giuseppe De Lio e Zaccariello, si è però salvato nel corso del primo round giudiziario in quanto il giudice del Tribunale di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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