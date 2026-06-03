Mamma mi si è rotto il telefono due denunciati per la truffa via whatsapp

Una donna ha riferito di aver ricevuto un messaggio su WhatsApp, credendo fosse dal figlio in difficoltà, e ha inviato denaro. Successivamente ha scoperto di essere stata truffata. Due persone sono state denunciate per aver orchestrato la truffa, che ha coinvolto anche un tentativo di inganno tramite messaggi digitali. La donna ha anche riferito di aver rotto il telefono durante l’episodio.

Credeva di essere stata contattata dal figlio in un momento di difficoltà ed è stata ingannata con una truffa su WhatsApp. È accaduto a una pensionata 67enne residente a Casina, in provincia di Reggio Emilia, che convinta di aiutare un familiare ha versato quasi 3mila euro di risparmi. Al termine. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Pov: il telefono rotto non smette di squillare

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