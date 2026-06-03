Mamma mi si è rotto il telefono due denunciati per la truffa via whatsapp

Da casertanews.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna ha riferito di aver ricevuto un messaggio su WhatsApp, credendo fosse dal figlio in difficoltà, e ha inviato denaro. Successivamente ha scoperto di essere stata truffata. Due persone sono state denunciate per aver orchestrato la truffa, che ha coinvolto anche un tentativo di inganno tramite messaggi digitali. La donna ha anche riferito di aver rotto il telefono durante l’episodio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Credeva di essere stata contattata dal figlio in un momento di difficoltà ed è stata ingannata con una truffa su WhatsApp. È accaduto a una pensionata 67enne residente a Casina, in provincia di Reggio Emilia, che convinta di aiutare un familiare ha versato quasi 3mila euro di risparmi. Al termine. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Segui gli aggiornamenti su WhatsApp.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Pov: il telefono rotto non smette di squillare

Video Pov: il telefono rotto non smette di squillare

Notizie e thread social correlati

"Papà, mi si è rotto il telefono, servono soldi per ripararlo", individuato e processato per truffaUn uomo è stato individuato e sottoposto a processo con l’accusa di aver inviato un messaggio fraudolento a un numero di telefono, utilizzando la...

WhatsApp, come avere due account sullo stesso telefono: il trucco semplicissimoMolti utenti si chiedono come poter utilizzare due account WhatsApp sullo stesso telefono.

Argomenti più discussi: Mamma, mi si è rotto il telefono: la truffa di WhatsApp colpisce nel reggiano; Mamma mi si è rotto il telefono, due denunciati per la truffa via whatsapp; Dal finto trading alla truffa del caro nipote: condannato per un raggiro ai danni di un'anziana; Sarah Fahr: Mi piacerebbe diventare mamma, ma per noi sportive non è semplice.

Mi si sono rotte le acque, aiutatemi. Partorisce in ambulanza durante il viaggioLa chiamata al Numero unico d’emergenza 112 era arrivata proprio dalla madre, era stata la donna infatti a chiedere aiuto, a chiamare i soccorsi, a spiegare che era incinta e le si erano rotte le ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web