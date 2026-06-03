Sara Di Vita mostrava segni di delirio, mentre la madre, Antonella Di Ielsi, non riusciva più a parlare. I testimoni hanno riferito che entrambe sono state trovate in condizioni critiche, con sintomi compatibili con un’intossicazione da ricina. Le due donne sono decedute successivamente. La procura ha aperto un’indagine e ha sequestrato vari materiali, tra cui sostanze e apparecchiature, per analisi. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire le cause della morte.

Sara Di Vita delirava, mentre la madre Antonella Di Ielsi non riusciva più a parlare. Sono questi alcuni dei particolari emersi dalle testimonianze raccolte dagli investigatori nell’ambito dell’inchiesta sull’avvelenamento da ricina che tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 è costato la vita alle due donne. A oltre cinque mesi dalla tragedia, la Squadra Mobile di Campobasso continua ad ascoltare persone vicine alla famiglia. Sono già oltre cento i testimoni sentiti nel tentativo di ricostruire le ultime settimane di vita di Antonella e Sara e individuare chi possa aver somministrato la sostanza tossica. Tra gli ultimi ad essere ascoltati c’è anche il sindaco di Pietracatella, Antonio Tomassone, interrogato come persona informata sui fatti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Mamma e figlia morte per la ricina, i testimoni: "Sara delirava, Antonella non riusciva più a parlare"

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