Le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, entrambe decedute a causa di avvelenamento da ricina, continuano a progredire. L’8 aprile, presso la Questura di Campobasso, sono stati ascoltati per più di dieci ore il marito della donna e la figlia maggiore di 19 anni. A quanto si apprende, i familiari sono stati interrogati nel tentativo di fare luce sulla vicenda e sui possibili responsabili.

Scendono sempre più in profondità le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia 15enne Sara, entrambe avvelenate con la ricina: per oltre 10 ore sono stati ascoltati l’8 aprile, nella Questura di Campobasso, il marito della donna Gianni Di Vita e la figlia maggiore Alice di 19 anni. L’ interrogatorio è iniziato alle 10 del mattino e si è protratto fino alle 20: le versioni del padre e della figlia sarebbero coincidenti anche se alcuni passaggi non avrebbero convinto del tutto gli investigatori. L’uomo si è detto “ tranquillo ” e ha sottolineato l’immenso dolore per la perdita della moglie e della figlia. Una terza persona è stata poi interrogata dalle 20 alle 23: si tratta di una cugina di Di Vita del cui colloquio non trapela nulla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Antonella di Ielsi e la figlia Sara morte per avvelenamento da ricina: ascoltati per ore tre familiari

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Il lavoro accanto al marito, la 15enne sempre solare. Chi erano Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia avvelenate dalla ricinaI Di Vita erano una famiglia ben conosciuta a Pietracatella, piccolo centro del Molise, di circa 1200 anime, in provincia di Campobasso.

Temi più discussi: Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina. Il sospetto di un delitto premeditato: chi ha colpito e quali erano i veri obiettivi?; Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, sentiti amici e conoscenti della famiglia; Chi erano Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia uccise dalla ricina a Pietracatella; Il lavoro accanto al marito, la 15enne sempre solare. Chi erano Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia avvelenate dalla ricina.

Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita: la ricina agisce entro 10 ore. I regali e i pasti prima del malore. Il legale: E se fosse stato un caffè?La Procura di Larino procede contro ignoti. Oggi sono stati sentiti il marito e la primogenita Alice, 19 anni. Nei giorni scorsi gli inquirenti hanno raccolto le testimonianze di una ventina di person ... today.it

Antonella e Sara avvelenate con la ricina: il marito e l'altra figlia interrogati per dieci oreErano già stati ascoltati, ma gli inquirenti li hanno convocati nuovamente ed è la prima volta da quando l'ipotesi dell'intossicazione alimentare è stata soppiantata da quella del duplice omicidio ... today.it

Morte a Pietracatella: Antonella Di Ielsi e la figlia Sara avvelenate con la Ricina Come sarebbe arrivata a casa loro E chi sarebbe stato il bersaglio La Procura di Larino invita alla cautela, ma è stata aperta un’indagine per omicidio premeditato contro ignoti - facebook.com facebook

Questa mattina sono stati ascoltati dalla Squadra Mobile, a Campobasso, Gianni e Alice Di Vita, il marito e la sorella delle due vittime, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, morte dopo Natale a seguito di una presunta intossicazione alimentare. Gli investigatori han x.com