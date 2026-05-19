Madre e figlia morte avvelenate da ricina risentito l' infermiere delle flebo fatte a casa | Una delirava l' altra non parlava
Nelle ultime ore, la polizia di Campobasso ha ascoltato un uomo vicino alla famiglia coinvolta nel caso di due donne trovate decedute, apparentemente avvelenate con ricina. Secondo quanto riferito, una delle donne si trovava in stato di confusione, mentre l’altra non rispondeva. L’infermiere che aveva somministrato le flebo a domicilio ha dichiarato di aver notato comportamenti strani e uno stato di alterazione durante le cure. La vicenda ha portato gli investigatori a raccogliere ulteriori testimonianze e a esaminare i dettagli delle cure domiciliari.
Nelle ultime ore è stato risentito dalla questura di Campobasso l'amico della famiglia Di Vita Gianpiero Mastrogiorgio, infermiere che era intervenuto con delle flebo il 26 dicembre scorso nel tentativo, secondo quanto dichiarato, di migliorare le "gravissime condizioni" in cui Sara Di Vita e Antone. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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