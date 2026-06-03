Sarno divieto di avvicinamento per un uomo accusato di maltrattamenti ed estorsione

Da zon.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato sottoposto a un divieto di avvicinamento a causa di accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. La misura è stata disposta dalle autorità per prevenire ulteriori contatti con la vittima. L’uomo non potrà avvicinarsi a meno di 500 metri da lei né comunicare in alcun modo. La decisione è stata presa dopo gli accertamenti condotti dagli investigatori.

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Divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Il provvedimento è stato eseguito il 2 giugno dai Carabinieri della Stazione di Sarno, in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della Procura della Repubblica. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe posto in essere una serie di comportamenti vessatori e minacciosi reiterati nel tempo in ambito familiare. Contestualmente sarebbero state accertate richieste di denaro accompagnate da intimidazioni nei confronti della persona offesa. Le accuse contestate. 🔗 Leggi su Zon.it

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