Un uomo è stato sottoposto a un divieto di avvicinamento a causa di accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. La misura è stata disposta dalle autorità per prevenire ulteriori contatti con la vittima. L’uomo non potrà avvicinarsi a meno di 500 metri da lei né comunicare in alcun modo. La decisione è stata presa dopo gli accertamenti condotti dagli investigatori.

Divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Il provvedimento è stato eseguito il 2 giugno dai Carabinieri della Stazione di Sarno, in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della Procura della Repubblica. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe posto in essere una serie di comportamenti vessatori e minacciosi reiterati nel tempo in ambito familiare. Contestualmente sarebbero state accertate richieste di denaro accompagnate da intimidazioni nei confronti della persona offesa. Le accuse contestate. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Sarno, divieto di avvicinamento per un uomo accusato di maltrattamenti ed estorsione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maltrattamenti in famiglia, violato il divieto di avvicinamento all’ex moglie: arrestato un uomoNel pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Faenza hanno eseguito un arresto nei confronti di un uomo accusato di...

Incubo in famiglia: minacce e maltrattamenti anche davanti ai figli, divieto di avvicinamento per un uomoUn uomo è stato sottoposto a un divieto di avvicinamento dopo aver minacciato di morte la compagna e averla umiliata ripetutamente, anche davanti ai...

Si parla di: Ordigno bellico a Battipaglia: ecco il piano delle operazioni di disinnesco e bonifica.

Sarno, divieto di avvicinamento per un uomo accusato di maltrattamenti ed estorsioneDivieto di avvicinamento nei confronti di un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Il provvedimento è stato eseguito il 2 giugno dai ... zon.it

Agropoli, viola il divieto di avvicinamento: 54enne arrestato per stalkingSi è avvicinato al luogo di lavoro della donna che lo aveva denunciato per atti persecutori, nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico: per questo un 54enne ... ilmattino.it