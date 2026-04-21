Maltrattamenti in famiglia violato il divieto di avvicinamento all’ex moglie | arrestato un uomo

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Faenza hanno eseguito un arresto nei confronti di un uomo accusato di aver violato il divieto di avvicinamento all’ex moglie, misura cautelare emessa nei suoi confronti. L’arresto si è verificato a seguito di segnalazioni e controlli sul territorio. La misura era stata adottata in precedenza in relazione a un caso di maltrattamenti familiari.