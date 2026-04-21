Maltrattamenti in famiglia violato il divieto di avvicinamento all’ex moglie | arrestato un uomo
Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Faenza hanno eseguito un arresto nei confronti di un uomo accusato di aver violato il divieto di avvicinamento all’ex moglie, misura cautelare emessa nei suoi confronti. L’arresto si è verificato a seguito di segnalazioni e controlli sul territorio. La misura era stata adottata in precedenza in relazione a un caso di maltrattamenti familiari.
Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Faenza hanno arrestato un uomo per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex moglie. L’intervento è stato avviato a seguito di una segnalazione giunta alla Questura di Ravenna intorno alle.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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