Notte di maltempo in Emilia-Romagna | grandine e temporali tra Modena e Bologna strade imbiancate

Nella notte in Emilia-Romagna si sono verificati temporali e grandinate tra le province di Modena e Bologna. Le zone più colpite sono state Ravarino, San Prospero e San Giovanni in Persiceto, dove le condizioni meteorologiche hanno provocato forti precipitazioni. Le strade di alcune aree sono state imbiancate a causa della grandine, mentre le raffiche di pioggia hanno interessato diverse località della regione.

Notte di forte maltempo in Emilia-Romagna, con temporali e grandinate tra Modenese e Bolognese. I fenomeni più intensi tra Ravarino, San Prospero e San Giovanni in Persiceto. Piogge diffuse anche su Ravennate e Riminese. Il peggioramento è legato all’arrivo di aria più fredda che ha riportato instabilità e temperature in calo soprattutto a Nord.🔗 Leggi su Fanpage.it

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