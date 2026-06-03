Maltempo sull’Italia | temporali vento e grandine in 15 regioni

Un'ampia parte dell’Italia è sotto allerta della Protezione Civile a causa di temporali, vento e grandine che interessano 15 regioni. Le condizioni meteorologiche avverse coinvolgono molte zone del Paese, con l’estate temporaneamente interrotta. La situazione si registra in diverse aree, dove si sono verificati eventi di maltempo di varia intensità. La presenza di allerte indica un rischio elevato di danni e disagi legati alle perturbazioni atmosferiche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Allerta della Protezione Civile in gran parte del Paese. L’estate resta in pausa sull’Italia, dove una nuova ondata di maltempo sta interessando gran parte del territorio nazionale. Per la giornata di mercoledì 3 giugno la Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione sulla Liguria di Levante e un’allerta gialla in altre 14 regioni o aree italiane. Dopo un finale di maggio caratterizzato da sole e temperature elevate, l’avvio di giugno è segnato da forte instabilità soprattutto al Centro-Nord, con fenomeni che in parte stanno coinvolgendo anche il Sud. Le regioni interessate dall’allerta. Il bollettino della Protezione Civile riguarda complessivamente 15 tra regioni e aree del Paese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Maltempo sull'Italia: pioggia, vento e neve. Le previsioni

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