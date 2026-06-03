Maltempo sull’Italia | temporali intensi grandinate e vento forte fino a venerdì
Una vasta area di instabilità interessa tutta l’Italia, con temporali intensi, grandinate e raffiche di vento che dureranno fino a venerdì. Le condizioni meteo sono caratterizzate da fenomeni improvvisi e violenti, che coinvolgono diverse regioni della Penisola. Le previsioni indicano una fase di maltempo diffusa, con fenomeni atmosferici che si manifestano in modo rapido e intenso. La situazione rimane critica fino alla fine della settimana.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Una fase di instabilità diffusa su tutta la Penisola. L’Italia è interessata da una nuova e marcata fase di instabilità atmosferica, caratterizzata da temporali anche di forte intensità, grandinate e raffiche di vento improvvise. Dopo i continui sbalzi termici degli ultimi giorni, il Paese resta esposto a perturbazioni di origine atlantica che manterranno il quadro meteorologico turbolento almeno fino a venerdì. Secondo le analisi meteorologiche, una vasta area di bassa pressione staziona da giorni sul Nord Atlantico, fungendo da vero e proprio motore di instabilità. Questa struttura ciclonica continua a inviare impulsi perturbati verso l’Europa meridionale, con particolare coinvolgimento del bacino del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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