Maltempo sull’Italia | temporali intensi grandinate e vento forte fino a venerdì

Una vasta area di instabilità interessa tutta l’Italia, con temporali intensi, grandinate e raffiche di vento che dureranno fino a venerdì. Le condizioni meteo sono caratterizzate da fenomeni improvvisi e violenti, che coinvolgono diverse regioni della Penisola. Le previsioni indicano una fase di maltempo diffusa, con fenomeni atmosferici che si manifestano in modo rapido e intenso. La situazione rimane critica fino alla fine della settimana.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una fase di instabilità diffusa su tutta la Penisola. L’Italia è interessata da una nuova e marcata fase di instabilità atmosferica, caratterizzata da temporali anche di forte intensità, grandinate e raffiche di vento improvvise. Dopo i continui sbalzi termici degli ultimi giorni, il Paese resta esposto a perturbazioni di origine atlantica che manterranno il quadro meteorologico turbolento almeno fino a venerdì. Secondo le analisi meteorologiche, una vasta area di bassa pressione staziona da giorni sul Nord Atlantico, fungendo da vero e proprio motore di instabilità. Questa struttura ciclonica continua a inviare impulsi perturbati verso l’Europa meridionale, con particolare coinvolgimento del bacino del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Maltempo, oggi allerta gialla in 7 regioni. Temporali, grandine e calo delle temperature

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